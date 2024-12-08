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Испания
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В чемпионате Испании вынесли вердикт трансферу Мбаппе в "Реал"

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В чемпионате Испании вынесли вердикт трансферу Мбаппе в "Реал" ©ФК "Реал Мадрид"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе чаще всех в команде признавался лучшим игроком матча в чемпионате Испании, передает Vesti.kz.

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе чаще всех в команде признавался лучшим игроком матча в чемпионате Испании, передает Vesti.kz.

Француз удостоился признания по итогам шести встреч чемпионата Испании, что является лучшим результатом в "Реале", докладывает Madrid Xtra.

Второе место в рейтинге занимает полузащитник Федерико Вальверде, становившийся лучшим в трех случаях.

Третью строчку делят бразилец Винисиус Жуниор и англичанин Джуд Беллингем – по два раза.

Мбаппе забил девять голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги – также лучший показатель в команде.

Второй бомбардир команды в чемпионате – Винисиус, отличившийся восемь раз в 13 играх.

Отметим, что Мбаппе перешел из "Пари Сен-Жермен" летом этого года в качестве свободного агента. Контракт с ним действителен до 2029 года.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Испания

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