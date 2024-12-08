"Ливерпуль" нашел замену Салаху: игроку 19 лет

Английский "Ливерпуль" проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему "Ювентуса" Кенану Йылдызу, который рассматривается в качестве потенциальной замены для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, несмотря на то что "Старая синьора"не стремится продать турецкого футболиста, она готова рассмотреть предложения. Речь идет о сумме в 80 миллионов евро. Сам Йылдыз счастлив выступать за "Ювентус".

В нынешнем сезоне Кенан принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

Ранее Салах заявил, что не получал предложений от руководства "Ливерпуля". Действующее соглашение египтянина с "красными" рассчитано до конца лета 2025 года.

В текущем сезоне Салах провел за "Ливерпуль" во всех турнирах 21 матч, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.