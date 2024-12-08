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Англия
Вчера 22:41
 

"Ливерпуль" нашел замену Салаху: игроку 19 лет

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"Ливерпуль" нашел замену Салаху: игроку 19 лет ©ФК "Ливерпуль"

Английский "Ливерпуль" проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему "Ювентуса" Кенану Йылдызу, который рассматривается в качестве потенциальной замены для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

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Английский "Ливерпуль" проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему "Ювентуса" Кенану Йылдызу, который рассматривается в качестве потенциальной замены для 32-летнего вингера Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, несмотря на то что "Старая синьора"не стремится продать турецкого футболиста, она готова рассмотреть предложения. Речь идет о сумме в 80 миллионов евро. Сам Йылдыз счастлив выступать за "Ювентус".

В нынешнем сезоне Кенан принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

Ранее Салах заявил, что не получал предложений от руководства "Ливерпуля". Действующее соглашение египтянина с "красными" рассчитано до конца лета 2025 года.

В текущем сезоне Салах провел за "Ливерпуль" во всех турнирах 21 матч, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27-21 27
5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19-18 25
6 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
8 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 5 3 23-20 23
9 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
10 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 6 2 6 28-15 20
12 Ньюкасл Юнайтед 15 5 5 5 19-21 20
13 Манчестер Юнайтед 15 5 4 6 19-18 19
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5

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Ливерпуль Салах Мохамед АПЛ Ювентус

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