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Англия
Вчера 23:28
 

"Челси" сделал камбэк с 0:2 и обыграл "Тоттенхэм": впереди матч с "Астаной"

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"Челси" сделал камбэк с 0:2 и обыграл "Тоттенхэм": впереди матч с "Астаной" ©ФК "Челси"

"Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхэм" в матче 15-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

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"Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхэм" в матче 15-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Лондонское дерби прошло на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей. При этом по ходу игры "шпоры" вели с преимуществом в два мяча.

В составе хозяев голы забили Доминик Соланке (5-я минута), Деян Кулушевски (11-я) и Сон Хын Мин (90+7).

У победителей дубль оформил Коул Палмер (61-я и 84-я), еще по разу отличились Джейдон Санчо (17-я) и Энцо Фернандес (74-я).


Следующий матч "Челси" проведет 12 декабря - сыграет в Алматы против "Астаны" в рамках пятого тура общего этапа Лиги окнференций.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27-21 27
5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19-18 25
6 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
8 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 5 3 23-20 23
9 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
10 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 6 2 6 28-15 20
12 Ньюкасл Юнайтед 15 5 5 5 19-21 20
13 Манчестер Юнайтед 15 5 4 6 19-18 19
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
17 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5

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