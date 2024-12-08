"Челси" сделал камбэк с 0:2 и обыграл "Тоттенхэм": впереди матч с "Астаной"
"Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхэм" в матче 15-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
"Челси" одержал волевую победу над "Тоттенхэм" в матче 15-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
Лондонское дерби прошло на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей. При этом по ходу игры "шпоры" вели с преимуществом в два мяча.
В составе хозяев голы забили Доминик Соланке (5-я минута), Деян Кулушевски (11-я) и Сон Хын Мин (90+7).
У победителей дубль оформил Коул Палмер (61-я и 84-я), еще по разу отличились Джейдон Санчо (17-я) и Энцо Фернандес (74-я).
Следующий матч "Челси" проведет 12 декабря - сыграет в Алматы против "Астаны" в рамках пятого тура общего этапа Лиги окнференций.
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