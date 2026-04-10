Будущее главного тренера сборной Франции Дидье Дешама вызывает интерес у ряда европейских топ-клубов, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, мадридский "Реал" включил его в список возможных кандидатов на пост главного тренера.

Ожидается, что Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира-2026, завершив 14-летний период работы. При этом его возможным преемником называют Зинедина Зидана, однако сам тренер пока не принял решения о дальнейшем этапе карьеры.

Интерес к французскому специалисту связан с нестабильными результатами "Реала" в последних сезонах и поиском опытного тренера для стабилизации игры.

Дешам рассматривается как кандидат благодаря богатому опыту работы в "Монако", "Ювентусе", "Марселе" и сборной Франции, а также умению управлять раздевалкой с участием звёздных игроков. В его активе победа на чемпионате мира-2018 и выход в финал ЧМ-2022.

Дополнительным фактором называют его знакомство с рядом игроков "Реала", включая Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени, а также знание испанского языка.

Сам Дешам не комментирует своё будущее и сосредоточен на работе со сборной Франции. Его контракт с Федерацией футбола Франции действует до завершения чемпионата мира-2026.