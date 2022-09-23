Чемпион мира по футболу устроил потасовку с девушкой

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 14:05
©ФК "Реал Сосьедад"

Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Давид Сильва оштрафован за участие в драке на карнавале в Маспаломасе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tiempo de Canarias.

Инцидент произошел еще 19 июня. В ходе потасовки 36-летний футболист, схватив одну из пострадавших девушек за руку, оттолкнул ее, что привело к ее падению на землю.

Девушка получила несколько травм. Суд принял решение оштрафовать полузащитника "Сосьедада" на 1080 евро.

Брат Сильвы также участвовал в потасовке. Его обвинили в том, что он ударил мужчину рукой по лицу и продолжил бить его, когда тот оказался на земле. Также брата игрока обвинили в нападении на другую девушку. Он тоже наказан штрафом.

Напомним, что Сильва выиграл чемпионат мира в 2010 в составе сборной Испании. На клубном уровне выступал за "Манчестер Сити", "Сельту", "Эйбар", "Валенсию".

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Метки:
Ла Лига

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