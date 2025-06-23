"Бавария" влезла в сделку "Барселоны" и заманивает звезду миллионами

Футболист "Атлетика" Нико Уильямс на протяжении последних недель считался главным кандидатом на усиление "Барселоны" в летнее трансферное окно. Каталонский клуб достиг с ним устного соглашения, но не смог оперативно найти способ оплатить отступные в размере 58 миллионов евро, передают Vesti.kz.

"Бавария" сделала сильный ход

По данным El Nacional, мюнхенская "Бавария" внезапно вмешалась в переговоры и предложила 22-летнему вингеру контракт на 12 миллионов евро в год "чистыми", что значительно превосходит каталонское предложение (около 7-8 миллионов евро в год). Это создало давление на сделку, которую ранее считали почти завершенной.





"Атлетик" не против варианта с Бундеслигой

Хоть "Атлетик" официально и не ведет переговоры, в клубе предпочли бы, чтобы игрок ушел не к конкуренту по Ла Лиге, а за границу - в частности, в "Баварию". Баски не заинтересованы в рассрочке и хотят получить всю сумму клаусулы сразу, что для "Барсы" пока невозможно.

Все зависит от "Барселоны"

Несмотря на щедрое предложение из Германии, в "Барсе" сохраняют уверенность в намерениях игрока - он хочет выступать за каталонцев, мечтает играть вместе с Ламином Ямалем и отказывается от выгодных предложений из АПЛ и Саудовской Аравии.

Однако решить вопрос без дополнительного маневра с финансовым фэйр-плей "Барселоне" не удастся. Клуб продолжает искать юридически допустимый способ, чтобы провести трансфер без последствий для общей финансовой отчетности.