"Барселоне" предложили Неймара. Известны подробности

Испанской "Барселоне" недавно предложили вернуть в свои ряды звездного нападающего Неймара, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Виктора Наварро.

Однако каталонский клуб, судя по всему, решил отказаться от такой идеи. По информации из публикации Football-espana, Неймар близок к возвращению в родной "Сантос".

Звездный форвард планирует перезапустить свою карьеру, чтобы вновь стать ключевым игроком сборной Бразилии и достойно подготовиться к следующему чемпионату мира.

На данный момент 32-летний Неймар выступает за саудовский "Аль-Хиляль", где из-за травм провел лишь семь официальных матчей. Теперь бразилец нацелен на возвращение в форму и желание вновь оказаться в центре внимания футбольного мира.

Напомним, Неймар на протяжении четырех сезонов играл за "Барселону", перейдя в 2017 году в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

За "Аль-Хиляль" бразилец играет с августа 2023 года. Его контракт с саудовским клубом действует до июня 2025 года. Также в его карьере был "Сантос".

В "Барселоне" сделали заявление о возвращении Неймара