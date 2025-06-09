Будущее центрального защитника "Барселоны" датчанина Андреаса Кристенсена оказалось под вопросом, несмотря на поддержку со стороны главного тренера немца Ханси Флика, передают Vesti.kz.

"Барселона" пошла против Флика

Как сообщает Barca Universal, немецкий специалист выступал за сохранение датчанина в составе команды, однако спортивный директор каталонцев Деку принял окончательное решение - расстаться с футболистом.

На фоне перестройки состава и необходимости разгрузить зарплатную ведомость, руководство делает ставку на уругвайца Рональда Араухо, видя в нем долгосрочный проект и столп обороны "сине-гранатовых". Таким образом, в борьбе за место в составе Кристенсен оказался в невыгодной позиции, несмотря на свое прошлое и опыт.

Кристинсен один из самых "звездных" футболистов "Барсы"

Стоит отметить, что 29-летний защитник - один из немногих игроков текущего состава, кто выигрывал Лигу чемпионов. В 2021 году Кристенсен поднял над головой главный клубный трофей Европы в составе лондонского "Челси". Кроме него, подобным достижением в "Барсе" могут похвастаться только польский форвард Роберт Левандовски (победитель ЛЧ-2020 с "Баварией") и капитан команды, голкипер Марк-Андре тер Стеген (ЛЧ-2015 с "Барселоной").

Неудачный сезон и скандал с новичком "Барсы"

Тем не менее сезон-2024/25 оказался для Кристенсена крайне неудачным. После назначения Флика он практически не получал игрового времени, а большую часть кампании восстанавливался от травмы. Однако в испанской прессе активно циркулирует версия, что защитник был физически готов играть, но сознательно остался в тени, чтобы освободить место в заявке для новичка - испанского полузащитника Дани Ольмо.

Каталонцы якобы зарегистрировали Ольмо на сезон, указав травму Кристенсена как основание для замены. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков и аналитиков, ведь речь шла о вынужденной жертве ради интеграции нового игрока.

Ранее португальский форвард Криштиану Роналду дал совет СМИ и болельщикам по вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю. Добавим также, что каталонцы нашли новую трансферную цель для усиления атаки: кандидату 36 лет.

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