"Барселона" завершила сезон поражением

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:40
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"Барселона" потерпела поражение от "Сельты" в заключительном, 38-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Виго на стадионе "Балаидос" и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля дубль оформил Габриэль Вейга (42-я минута, 65-я). У каталонцев один мяч отыграл Ансу Фати (79-я).

Как итог, "Барселона" завершила сезона на первом месте турнирной таблицы, набрав 88 очков. "Сельта", имея в активе 43 балла, финишировала на 13-й строчке из 20.

Вторым стал "Реал", третьим - мадридский "Атлетико". "Вальядолид", "Эспаньол" и "Эльче" вылетели в Сегунду.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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