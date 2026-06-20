Испания
Сегодня 13:05

"Барселона" закрыла второй трансфер лета: известны сумма и имя новичка

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Каталонская "Барселона" достигла договорённости о переходе левого защитника "Расинга" Хорхе Салинаса, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es. трансфер 19-летнего футболиста обойдётся "сине-гранатовым" в 8 миллионов евро (4 миллиарда тенге). Салинас станет игроком "Барселоны" до 30 июня и будет заявлен в основную команду на следующий сезон.

Ключевую роль в переговорах сыграли желание самого футболиста выступать за "Барселону" и работа его агента Жорже Мендеша.

Отметим, что Салинас станет вторым летним приобретением каталонского гранда после Энтони Гордона, купленного у "Ньюкасла" за 80 миллионов евро. Юный испанец, способный сыграть на фланге и в центре обороны, будет готовиться к новому сезону в расположении первой команды под руководством Ханса-Дитера Флика.

Салинас провёл сильный сезон в составе "Расинга", сыграв 33 матча в Сегунде и отметившись семью результативными передачами, что привлекло внимание других клубов. Помимо "Барселоны", интерес к защитнику проявляли "Атлетико", "Айнтрахт", "Байер", "Болонья", "Ньюкасл", "Порту" и ПСЖ.

Портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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