"Барселона" задумала вернуть бывшего лидера по просьбе Флика

"Барселона" оказалась в затруднительном положении на позиции центрального защитника. Команде пришлось использовать Жерара Мартина как временное решение на левом фланге центра обороны, так как больше нет левоногих игроков для этой роли, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, руководство клуба согласно с главным тренером Ханси Фликом по поводу того, что зимой необходимы усиления, но экономические ограничения не позволяют покупать дорогостоящих центральных защитников. Поэтому вариант с возвращением Иньиго Мартинеса из саудовского "Аль-Насра" рассматривается как оптимальное решение.

Иньиго Мартинес может помочь сразу

Флик считает, что Иньиго способен принести немедленный эффект: он уже знаком с командой и обладает авторитетом, чтобы вести игроков в экстренных ситуациях. Кроме того, возвращение баска не потребует чрезмерных финансовых затрат, что делает его кандидатуру особенно привлекательной.





Препятствие в лице "Аль-Насра"

Главным препятствием для возвращения Иньиго является его нынешний клуб — саудовский "Аль-Наср". Саудиты довольны выступлениями защитника и не собираются отпускать его посреди сезона, считая его ключевым игроком команды.

Возможность остаётся, но сложная

В "Барселоне" надеются, что сам Иньиго проявит желание вернуться на "Камп Ноу", чтобы помочь команде в критический момент. Если игрок даст согласие, сделка может быть осуществлена, хотя провернуть её будет непросто.

На данный момент на столе у Флика только одно имя — Иньиго Мартинес. Немецкий специалист дал понять: без усиления обороны команда будет испытывать серьёзные трудности.

Мартинес играл за "Барселону" с 2023 по 2025 год. В его карьере также были "Атлетик" Бильбао и "Реал Сосьедад".