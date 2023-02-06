"Барселона" задумала подписать трех игроков "Ювентуса"

Три футболиста "Ювентуса" попали в поле зрения "Барселоны". Это Душан Влахович, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации tuttojuve.com, они готовы покинуть клуб летом, поскольку "Юве" находится в нестабильном положении в связи с санкциями за финансовые нарушения. При этом за хавбека сборной Италии Локателли туринцы хотели бы выручить около 50 миллионов евро.

Напомним, "Ювентус" был оштрафован на 15 очков, вследствие чего сейчас команда идет на 13-м месте в турнирной таблице. При этом в Италии могут ужесточить наказание для клуба из Турина.

Ближайший матч в чемпионате подопечные Массимилиано Аллегри сыграют на выезде с "Салернитаной" 7 февраля.

"Барселона", в свою очередь, в последнем матче разгромила "Севилью" и нарастила отрыв от "Реала". Следующую игру в Ла Лиге каталонцы проведут в гостях с "Вильярреалом" 12 февраля.

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