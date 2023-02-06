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"Барселона" летит к чемпионству: разгромила "Севилью" и нарастила отрыв от "Реала"

"Барселона" летит к чемпионству: разгромила "Севилью" и нарастила отрыв от "Реала"
©twitter.com/FCBarcelona

"Барселона" уверенно обыграла "Севилью" в 20-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0. Если в первом тайме гости продержались в основном обороняясь, то после перерыва посыпались. В составе "сине-гранатовых" отличились Жорди Альба (58-я минута), Гави (70-я) и Рафинья (79-я).

Благодаря этому успеху "Барселона" закрепила свое лидерство в турнирной таблице, набрав 53 очка и нарастив свой отрыв от идущего на втором месте "Реала" (45). "Севилья" (21) расположилась на 16-м месте из 20.

В следующем туре, 11 февраля, "Севилья" дома примет "Мальорку", а на следующий день "Барселона" на выезде сыграет с "Вильярреалом".

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Метки:
Барселона Севилья Ла Лига

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