Топ-10 переходов последнего дня трансферного окна

Последние дни трансферного окна, как правило, самые интересные. Времени торговаться и выбирать у больших клубов меньше, а конкуренция за ожидающих смены обстановки игроков в последние часы только усиливается. Много интересного произошло и 31 января этого года в рамках заключительного дня трансферного окна в топовых европейских лигах. Корреспондент Vesti.kz составил список топ-10 трансферов, совершенных в последние сутки до дедлайна.

10. Мэтт Доэрти - из "Тоттенхэма" в "Атлетико" свободным агентом

31-летний ирландский фланговый защитник сменил чемпионат. За всю свою карьеру он играл лишь на родине в Ирландии и Великобритании, но теперь отправился покорять солнечную Испанию под руководством Диего Симеоне в мадридском "Атлетико".

Любопытно, что изначально "шпоры" собирались отдать Доэрти в аренду. Однако правила ФИФА запрещают клубам отдавать в аренду в иностранные чемпионаты больше восьми футболистов одновременно. Поэтому лондонский клуб просто расторг контракт с ирландцем, выступавшим в их составе с лета 2020-го, и отпустил его в Мадрид бесплатно.

Теперь Доэрти, в 16 матчах этого сезона забивший за "Тоттенхэм" один гол, составит конкуренцию на правом фланге обороны новоиспеченному чемпиону мира Науэлю Молине.

Через два месяца младшему брату Эдена Азара исполнится 30 лет. В Дортмунде универсальный полузащитник выступал с лета 2019 года, и сейчас он отправился в аренду до конца сезона в нидерландский ПСВ.

В этом сезоне он провел за "шмелей" 21 матч во всех турнирах, но отметился лишь одним голом. Лишь первый сезон в "Боруссии" бельгиец действительно может занести себе в актив, так как дальше начался стремительный спад.

Теперь Азар-младший постарается перезапустить карьеру в ПСВ. В настоящее время клуб занимает третье место в чемпионате Нидерландов, а совсем скоро команду ждут противостояния с "Севильей" в Лиге Европы.

Всего пять месяцев назад 27-летний латераль расторг контракт с "Арсеналом" ради возвращения в родную "Барселону". Однако за это время испанец провел за каталонцев всего семь матчей во всех турнирах, отыграв менее 500 минут.

Теперь Бельерин отправился до конца сезона в лиссабонский "Спортинг". Учитывая, что контракт Эктора с "Барселоной" действует до лета этого года, можно сказать, что к "сине-гранатовым" футболист уже не вернется, по крайней мере сразу после Португалии.

"Спортинг" откровенно проваливает чемпионат Португалии, занимая четвертое место и отставая от лидеров на 18 очков (правда, два матча имеется в запасе). Но еще есть Лига Европы, где скоро команда сыграет с датским "Мидтьюлландом". Вот там опыт Бельерина вполне может пригодиться.

В свои 20 лет перспективный центральный защитник имеет за плечами 24 матча за национальную сборную Украины, а также 30 встреч в еврокубках. Теперь воспитанник киевского "Динамо" впервые покинул свой футбольный дом и отправился прямиком в АПЛ.

"Вишни" заплатили за Забарного приличную сумму, и теперь всем интересно посмотреть на многообещающего новичка. Вообще украинцы взорвали этот трансферный рынок еще переходом полузащитника Михаила Мудрика в "Челси", ведь сделка обошлась лондонскому клубу в 100 миллионов евро с учетом бонусов.

Теперь на Илью возложена большая ответственность, так как "Борнмут" занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета, а также является самой пропускающей командой премьер-лиги - 42 гола в 20 матчах. Посмотрим, улучшит ли положение дел трансфер молодого оборонца.

23-летний испанский правый защитник является прямой заменой по позиции ушедшему из "Тоттенхэма" Доэрти, однако надежд на него возлагают куда больше. До этого лета он будет играть за клуб из северного Лондона на правах аренды, однако затем "шпоры" будут должны выкупить его контракт у "Спортинга".

Для Порро это вторая попытка закрепиться в Англии. В 2019-м он перебирался в "Манчестер Сити", но в итоге лишь скитался по арендам. "Спортинг" выкупил Педро у "Сити", чтобы уже через сезон продать в несколько раз дороже.

В этом сезоне перспективный испанец провел за "Спортинг" 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и раздав десять ассистов. Согласитесь, для латераля это шикарная статистика. Поэтому "Тоттенхэм" можно лишь поздравить с этим приобретением.

36-летний костариканский голкипер засиделся на скамейке запасных парижан, оставшись в тени Джанлуиджи Доннаруммы. Навас с этим смириться не мог, поэтому выбрал вариант с арендой в клуб АПЛ "Ноттингем Форест".

Англичанам опытный страж ворот тоже нужен. Основной вратарь Дин Хендерсон все еще не восстановился от травмы, а Уэйн Хеннесси в качестве игрока стартового состава, судя по всему, не рассматривается. Теперь Кейлор будет выступать за команду, занимающую 13-е место в АПЛ.

Для Наваса, который ранее играл в Коста-Рике, Испании и Франции, это будет первый опыт выступления в английском футболе. Пожелаем известному вратарю удачи!

28-летний австрийский полузащитник не всегда получал стабильное игровое время в составе мюнхенцев, поэтому вариант с арендой в Манчестер показался ему привлекательным. У английского клуба свои цели на Забитцера. В частности, он должен будет заменить выбывшего на три месяца Кристиана Эриксена.

В этом сезоне Марсель провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Юлиан Нагельсман вряд ли многое потеряет из-за отсутствия Забитцера до конца сезона, а вот Эрику тен Хагу он будет очень нужен.

Для Забитцера, как и для Наваса, это будет первый опыт в английском футболе.

Переходы из "Челси" в "Арсенал" и наоборот никогда не бывают незамеченными. Вот и на этот раз трансфер "всплыл" буквально из ниоткуда. Жоржиньо, последние четыре с лишним года защищавший цвета "Челси", перешел в стан "Арсенала".

Вплоть до своего ухода итальянец выступал в "Челси" стабильно, после нового года лишь раз оставшись без игрового времени. Но в итоге он был продан за сумму, которая в четыре раза меньше той, которую сами "синие" заплатили "Наполи" за него летом 2018-го.

Так быстро еще никто не поднимался с десятого места АПЛ на первое. Теперь у Жоржиньо отличные шансы впервые в карьере стать чемпионом Англии.

28-летний португальский латераль тоже достаточно неожиданно сменил клубную прописку в январе. Один из основных футболистов "Сити" на правах аренды уехал в "Баварию", и говорят, что у мюнхенцев даже будет опция выкупа.

По неподтвержденной информации, в последний месяц между Канселу и главным тренером Пепом Гвардиолой испортились отношения, поэтому игрок перестал попадать в стартовый состав. Всего в этом сезоне за "горожан" португалец провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и оформил пять ассистов.

В "Баварии" у него есть все шансы, чтобы стать одним из ключевых футболистов на поле. Также Жоау, впервые оказавшийся в немецком футболе, имеет отличные шансы на победу в Бундеслиге и борьбу в Лиге чемпионов.

Лучший молодой игрок и триумфатор ЧМ-2022 аргентинец Фернандес стал самым дорогим трансфером в истории английского футбола. Баснословные деньги за 22-летнего хавбека заплатил, конечно же, "Челси". Лондонцы продолжают тратить огромные средства на новичков.

Прошлым летом "Бенфика" заплатила аргентинскому "Ривер Плейту" 44,25 миллиона евро за переход Энцо. И вряд ли тогда "орлы" могли себе представить, что так быстро перепродадут игрока, да еще и почти в три раза дороже. Но так оно и вышло, и в первую очередь это заслуга самого футболиста.

В этом сезоне во всех турнирах за "Бенфику" Фернандес провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и семь раз ассистировал партнерам. Теперь он постарается не спускать планку и в АПЛ, где уровень ожиданий от него будет еще выше.

Пока "Челси" идет на десятом месте в премьер-лиге и готовится к противостоянию с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотрим, удастся ли Энцо застолбить за собой место в стартовом составе и заставить забыть всех о продаже Жоржиньо.

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