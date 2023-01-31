Европейская сборная лишилась своего лидера на матч с Казахстаном

Датский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен пропустит матч отбора на Евро-2024 против сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний футболист получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии, в котором "МЮ" обыграл на своем поле "Рединг" - 3:1. Датчанин был заменен на 57-й минуте.
Как сообщает пресс-служба манчестерского клуба, Эриксен будет отсутствовать до конца апреля.
Напомним, что матч отборочного турнира чемпионата Европы Казахстан - Дания состоится 26 марта в Астане.
Отметим, что Эриксен провел в составе сборной Дании 120 матчей, в которых забил 39 голов.
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