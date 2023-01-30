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Новости спорта Футбол Англия

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Потратили больше 500 миллионов евро и занимают десятое место в АПЛ. В чем проблема "Челси"?

Потратили больше 500 миллионов евро и занимают десятое место в АПЛ. В чем проблема "Челси"?
©ФК "Челси"

Лондонский "Челси" проявляет наибольшую активность на трансферном рынке в европейском футболе. С лета прошлого года "синие" подписали уже 15 футболистов на сумму 522,49 миллиона евро. Однако должных результатов болельщики "синих" все никак не дождутся. Корреспондент Vesti.kz - о нелегком сезоне "Челси".

За Михаила Мудрика клуб заплатил сто миллионов евро, еще 80,4 - за Уэсли Фофану, 65,3 - за Марка Кукурелью, 56,2 - за Рахима Стерлинга, 40 - за Калиду Кулибали, 38 - за Бенуа Бадьяшиля, 35 - за Нони Мадуэке, 30 - за Мало Гюсто. Еще больше 60 миллионов евро руководство потратило на переходы Кэрни Чуквуэмеки, Андрея Сантоса, Пьера-Эмерика Обамеянга, Датро Фофаны и Габриэля Слонины. За три миллиона был арендован Денис Закария, а нападающего Жоау Феликса арендовали до конца сезона 2022/23 аж за 11 миллионов евро!

После 20 сыгранных туров в английской премьер-лиге (АПЛ) в активе "Челси" 29 очков, команда занимает десятое место в турнирной таблице. Подопечные Грэма Поттера вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где уже через две недели начнется противостояние с дортмундской "Боруссией", но уже вылетели из всех внутренних английских кубков, дважды проиграв "Манчестер Сити" с общим счетом 0:6.

Во всех турнирах "Челси" одержал 12 побед при десяти поражениях, еще шесть раз сыграл вничью. Разница голов по итогам 28 встреч 32:31, и это явно не показатели топ-клуба. Звездное нападение "синих" не показывает результатов, а ведь из игроков атакующего плана можно собрать целый состав:

Стерлинг - 22 матча, 6 голов, 3 ассиста
Хаверц - 27 матчей, 6 голов, 1 ассист
Маунт - 27 матчей, 3 гола, 6 ассистов
Обамеянг - 17 матчей, 3 гола, 1 ассист
Пулишич - 21 матч, 1 гол, 2 ассиста
Броя - 18 матчей, 1 гол, 1 ассист
Зиеш - 15 матчей, 0 голов, 1 ассист
Мудрик - 1 матч, 0 голов, 0 ассистов
Феликс - 1 матч, 0 голов, 0 ассистов (удаление в дебюте)
Мадуэке и Фофана - еще не дебютировали.

Суммарно эти, в большинстве своем, звездные футболисты забили 20 мячей во всех турнирах. У одного только Эрлинга Холанда 31 гол во всех турнирах в составе "Манчестер Сити", а у Килиана Мбаппе из ПСЖ 25 мячей.

Болельщики видят проблему в огромном количестве трансферов, причем в некоторых из них не обошлось без существенной переплаты, как в случае с Мудриком или Кукурельей. Многие из фанатов сравнивают траты нового владельца "Челси" Тодда Боули и его предшественника Романа Абрамовича. Российский олигарх почти 20 лет был у руля "синих", тратил миллионы, но при этом его редко критиковали за бессмысленные покупки и переплату. У американца Боули с этим проблем куда больше, и это в первый год правления.

С ним же связывают еще одну ключевую проблему, которая могла сломать весь сезон "Челси", - неожиданное увольнение главного тренера Томаса Тухеля, случившееся в начале сентября. Ему на смену пришел рулевой "Брайтона" Поттер, у которого раньше не было никакого бэкграунда в топ-клубах. Но недоумевали болельщики не столько из-за кандидатуры Грэма, сколько из-за несправедливого по отношению к Тухелю отношения. Многие считали, что немцу нужно время на старте сезона, но он его не получил.

При этом именно Томас подбирал состав к сезону, и он хотел видеть в команде таких игроков, как Обамеянг или Уэсли Фофана. Но в итоге команда перешла в руки Поттера, но результаты в гору не пошли, а, скорее, даже наоборот.

Подкосили "Челси" и травмы футболистов. Кажется, лазарет "синих" не пустеет, и даже на место только выздоровевших игроков туда отправляются другие. Здесь тоже возникают вопросы к тренерам по физподготовке и докторам. А после смены руководства в клубе и тренерского штаба там тоже многое изменилось. Как видим, не в лучшую сторону.

Кроме того, "Челси" не выжимает даже треть от потенциала своих игроков. Вспомните Зиеша или Пулишича на ЧМ-2022, где они тащили и вели вперед сборные Марокко и США соответственно. Эти же футболисты полностью растворяются на поле, когда выходят играть в футболке "Челси". В этом клубе любые индивидуальные скиллы футболистов могут обесцениться, если их не смогут встроить в имеющуюся систему. Поэтому у таких самородков далеко не всегда получается заиграть в юго-западном Лондоне.

Кто-то уже предвидит скорое увольнение Поттера, ведь сезон будет окончательно провален после вылета из Лиги чемпионов. С такой игрой, которую команда демонстрирует в последнее время, надеяться на серьезные достижения в главном континентальном турнире не приходится. Однако вряд ли Боули решит все вопросы очередным увольнением. В "Челси" и раньше слишком часто отправляли наставников в отставку, а после слов владельца клуба о полном доверии к Поттеру такое решение было бы высмеяно всеми. Тем более контракт с английским тренером был подписан сразу на пять лет.

Следующий матч "Челси" проведет против своих соседей из "Фулхэма". Игра пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в ночь на субботу, 4 февраля, и начнется в 02:00 по времени Астаны. У Поттера остается не так много времени, чтобы улучшить форму команды - уже через матч начнется противостояние с "Боруссией" в 1/8 финала ЛЧ.

Сможет ли команда выправить свое положение и ударно провести остаток сезона, чтобы закрепиться в еврокубковой зоне? Покажет только время. Но на данный момент игра "Челси" вызывает лишь недоумение у их фанатов и смех у болельщиков клубов-конкурентов.

Фото: ФК "Челси"©️

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2 Манчестер Сити 20 14 3 3 53-20 45
3 Ньюкасл Юнайтед 20 10 9 1 33-11 39
4 Манчестер Юнайтед 20 12 3 5 32-25 39
5 Тоттенхэм Хотспур 21 11 3 7 40-31 36
6 Брайтон энд Хов Альбион 19 9 4 6 37-27 31
7 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12 Кристал Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13 Ноттингем Форест 20 5 6 9 16-35 21
14 Лестер Сити 20 5 3 12 28-35 18
15 Лидс Юнайтед 19 4 6 9 26-33 18
16 Вест Хэм Юнайтед 20 5 3 12 17-25 18
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 5 11 12-30 17
18 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15

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Метки:
Футбол АПЛ Челси Лига чемпионов Абрамович Роман Боруссия Дортмунд Манчестер Сити ПСЖ Холанд Эрлинг Мбаппе Килиан ЧМ-2022 по футболу

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