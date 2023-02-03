В Италии могут ужесточить наказание для "Ювентуса" из-за финансовых махинаций с участием Роналду

Туринский "Ювентус" может подвергнуться еще одному наказанию за финансовые махинации, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что Итальянской федерации футбола недостаточно снятия с команды 15 очков. "Ювентус" хотят лишить минимум 20.

Напомним, ранее туринцев обвинили в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плей: завышении трансферной стоимости футболистов, занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера заработка игроков.

В том числе клуб утверждал, что футболисты согласились отказаться от своей заработной платы за четыре месяца во время пандемии. Но на самом деле они отказывались только от одного месяца и оплату получали тайно - в качестве бонусов и спонсорских сделок.

В качестве одного из фигурантов в деле проходит Криштиану Роналду.

Из-за снятия очков "Ювентус" опустился с третьего на десятое место в чемпионате Италии. Клуб намерен подать в суд.

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