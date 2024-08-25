"Барселона" выиграла второй матч и оторвалась от "Реала" в чемпионате Испании

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:21
©x.com/FCBarcelona

Футболисты "Барселоны" обыграли "Атлетик" из Бильбао во втором туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса" и завершилась со счетом 2:1.

Первым успеха добился Ламин Ямаль на 24-й минуте. Гости отыгрались на 42-й минуте благодаря реализованному пенальти Сансета. Победный гол каталонцы забили усилиями Роберта Левандовски на 75-й минуте.

После этой игры "Барселона" с 6 очками идет на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Атлетик", имея в активе 1 балл, располагается на 16-й строчке. Принципиальный соперник "сине-гранатовых" мадридский "Реал" находится на 13-й позиции. Свой матч второго тура "сливочные" проведут сегодня, 25 августа, на своем поле с "Вальядолидом".

В третьем туре, 27 августа, "Барселона" в гостях сыграет с "Райо Вальекано", а на следующий день "Атлетик" дома примет "Валенсию".

Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:21
Испания
"Барселона" выиграла второй матч и оторвалась от "Реала" в чемпионате Испании
Вчера , 16:40
Испания
Клуб Бензема хочет забрать игрока у "Барселоны"
Вчера , 11:01
Испания
Мбаппе трогательно обратился к травмированному одноклубнику
Вчера , 09:50
Испания
В "Ливерпуле" отреагировали на "переход" рекордсмена Евро-2024
23 августа, 23:34
Испания
"Барселона" оформила трансфер из клуба-сенсации
23 августа, 21:30
Испания
Анчелотти исключил фиаско Мбаппе в историческом матче
23 августа, 20:30
Испания
Тренер "Барселоны" высказался о проблемах с чемпионом Европы
23 августа, 18:39
Испания
"Реал" потерял игрока за 180 миллионов: что об этом известно
22 августа, 23:30
Испания
Вратарь "Реала" сделал скандальное заявление о тренере сборной Бельгии
22 августа, 22:15
Испания
Тренер ПСЖ взбесился из-за вопроса о Мбаппе
© 2008 - 2024 ТОО «EML»