Испания
Вчера 08:36

"Барселона" выбрала главного кандидата на замену Левандовски

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"Барселона" уже думает о будущем в атаке. Несмотря на то, что Роберт Левандовски останется в команде до 2026 года, спортивный директор Деку активно ищет ему замену. Главным кандидатом стал 25-летний шведский форвард "Ньюкасла" Александер Исак, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Исак — идеальный форвард под стиль "Барсы"

По мнению Деку, Исак отлично впишется в атакующую схему "Барселоны". Высокая мобильность, умение взаимодействовать с партнерами, тактический интеллект и голевое чутье делают его одним из самых перспективных нападающих премьер-лиги. Сейчас Исак — в лучшей форме за карьеру и уже доказал, что готов к большим вызовам.

Трансфер отложен до 2026 года

Однако сразу подписать игрока "Барсе" не по силам. "Ньюкасл" считает Исака ключевым элементом своей команды, а его стоимость превышает 80 миллионов евро — слишком дорого для финансов каталонского клуба сейчас. Поэтому план Деку — дождаться 2026 года, когда ситуация с бюджетом улучшится, а сам игрок может быть готов к смене клуба.


Что мешает ускорить переход?

Главная задача для "Барселоны" — сохранить Исака в "Ньюкасле" минимум еще на сезон. Если швед перейдет в другой европейский топ-клуб, например ПСЖ или в одну из ведущих команд Англии, шансы каталонцев значительно упадут. Клуб внимательно следит за контрактом и настроениями вокруг игрока.

Исак уже играл в Ла Лиге за "Реал Сосьедад" и знаком с испанским футболом, что упростит его адаптацию. В "Барсе" уверены, что он станет отличным дополнением к молодым талантам — Ямалю, Педри и Рафинье.

Пока официальных переговоров нет, но интерес серьезный — Александер Исак считается главным претендентом на замену Левандовски. Сделка потребует времени, терпения и правильной стратегии, но отсчет уже начался.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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