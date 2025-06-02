"Барселона" выбрала главного кандидата на замену Левандовски

"Барселона" уже думает о будущем в атаке. Несмотря на то, что Роберт Левандовски останется в команде до 2026 года, спортивный директор Деку активно ищет ему замену. Главным кандидатом стал 25-летний шведский форвард "Ньюкасла" Александер Исак, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Исак — идеальный форвард под стиль "Барсы"

По мнению Деку, Исак отлично впишется в атакующую схему "Барселоны". Высокая мобильность, умение взаимодействовать с партнерами, тактический интеллект и голевое чутье делают его одним из самых перспективных нападающих премьер-лиги. Сейчас Исак — в лучшей форме за карьеру и уже доказал, что готов к большим вызовам.

Трансфер отложен до 2026 года

Однако сразу подписать игрока "Барсе" не по силам. "Ньюкасл" считает Исака ключевым элементом своей команды, а его стоимость превышает 80 миллионов евро — слишком дорого для финансов каталонского клуба сейчас. Поэтому план Деку — дождаться 2026 года, когда ситуация с бюджетом улучшится, а сам игрок может быть готов к смене клуба.





Что мешает ускорить переход?

Главная задача для "Барселоны" — сохранить Исака в "Ньюкасле" минимум еще на сезон. Если швед перейдет в другой европейский топ-клуб, например ПСЖ или в одну из ведущих команд Англии, шансы каталонцев значительно упадут. Клуб внимательно следит за контрактом и настроениями вокруг игрока.

Исак уже играл в Ла Лиге за "Реал Сосьедад" и знаком с испанским футболом, что упростит его адаптацию. В "Барсе" уверены, что он станет отличным дополнением к молодым талантам — Ямалю, Педри и Рафинье.

Пока официальных переговоров нет, но интерес серьезный — Александер Исак считается главным претендентом на замену Левандовски. Сделка потребует времени, терпения и правильной стратегии, но отсчет уже начался.