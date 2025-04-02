"Барселона" включила 17-летнего вундеркинда в список трансферов

"Барселона" с особым вниманием наблюдает за развитием Айюба Буадди, молодого полузащитника, которого уже называют вундеркиндом. Французские эксперты считают его одной из главных надежд страны, сравнивая с такими легендами, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Антуан Гризманн. В клубе уверены, что Буадди станет мировым лидером, как и другие представители нового поколения французского футбола, такие как Уоррен Заир-Эмери и Дезире Дуэ, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Первые шаги на международной арене

Буадди уже успел закрепиться в основном составе "Лилля" и начал набирать популярность на международной арене. Он принял участие в матчах Лиги чемпионов, в том числе против таких грандов, как "Боруссия" Дортмунд и "Реал" Мадрид, где продемонстрировал свои навыки и уверенность, несмотря на молодой возраст.



Будущий полузащитник мирового уровня

Этот талант не остался незамеченным, и теперь на Айюба начали обращать внимание ведущие футбольные клубы мира, включая "Барселону". Буадди стал одним из самых ярких представителей нового поколения французских футболистов, и его называют новым Серхио Бускетсом. В отличие от многих, он выделяется не только своим футбольным интеллектом и мастерством владения мячом, но и физической формой, имея рост 187 см.

"Барса" уже рассматривает возможность подписания контракта

На данный момент "Барселона" внимательно следит за ситуацией с Буадди, который может стать хорошей заменой Френки де Йонгу, если голландец решит не продлевать контракт, который истекает в 2026 году. Стоимость будущего трансфера полузащитника не должна превысить 30 миллионов евро, что делает его приобретение привлекательным для клуба.



Будущее Буадди: следуя примеру Лени Йоро

Айюб Буадди, как и его предшественник Лени Йоро, который перешел из Лиги 1 в "Манчестер Юнайтед" и стал настоящей звездой, может стать следующим футбольным трансфером, который принесет клубу успех и многообещающее будущее.