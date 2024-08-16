"Барселона" уволила тренера через месяц после назначения

В тренерском штабе футбольного клуба "Барселона" произошли изменения, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы каталонцев, Арнау Бланко, занимавший пост тренера "Барселоны" (U-16), присоединится к тренерскому составу Ханс-Дитера Флика вместо Тьяго Алькантары, который сегодня, 16 августа, проводит свой последний день в команде.

"Бланко родился в Каталонии, работал в системе "Барсы" последние 11 сезонов и займет место Тьяго Алькантары. Клуб продолжает демонстрировать свою приверженность профессиональному развитию тренеров в ФК "Барселона", - говорится в заявлении команды.

Напомним, Алькантара месяц назад стал помощником Флика, чтобы набраться опыта в качестве тренера. Сообщалось, что он не планирует надолго оставаться в штабе Флика. Как только немец выучит испанский, Алькантара оставит "Барселону".

Тьяго - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2008 по 2013 год, после чего играл за "Баварию" и "Ливерпуль". 7 июля 2024 года объявил о завершении карьеры.