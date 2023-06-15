"Барселона" установила рекорд XXI века среди топ-5 европейских чемпионатов

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:41
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Компания Opta представила статистические данные клубов топ-5 европейских лиг по участию в матчах молодых футболистов (U-21) в прошедшем сезоне, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Отмечается, что "Барселона" установила уникальное достижение XXI века по количеству минут, проведенных молодыми футболистами за команду, ставшую чемпионом.

Молодые футболисты каталонской команды провели в совокупности 8555 минут на поле (больше всех у Гави - 2 541). Этот показатель у команды-чемпиона является рекордным в XXI веке среди топ-5 лиг Европы. Только "Нант" был близок к такому результату в сезоне-2000/2001 - 6 882 минут.

Больше всех в прошедшем сезоне доверял молодым игрокам "Лион" - 11 153 минуты. Команда заняла итоговое 7-е место в Лиге 1.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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