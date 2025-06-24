"Барселона" уделала всех в Европе. Известны подробности

Сезон-2024/25 стал для "Барселоны" не только успешным на поле, но и рекордным с финансовой точки зрения, сообщают Vesti.kz.

Под руководством Ханси Флика сине-гранатовые оформили триумф во всех внутренних турнирах и пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

Однако не только трофеи сделали этот сезон выдающимся: по данным Transfermarkt, "Барса" продемонстрировала самый большой рост рыночной стоимости состава среди всех клубов Европы.

С 1 сентября 2024 года суммарная стоимость игроков каталонцев увеличилась на внушительные 190 миллионов евро - лучший результат среди европейских команд. Ближайшими преследователями стали ПСЖ (+176 млн) и лиссабонский "Спортинг" (+118 млн).