"Барселона" стала чемпионом Испании

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Сегодня 08:19
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"Барселона" обыграла "Эспаньол" в рамках 34-го тура чемпионата Испании по футболу и этим самым досрочно гарантировала себе чемпионство за четыре тура до конца сезона, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Корнелья Эль Прат" и завершилась со счетом 4:2 в пользу "сине-гранатовых". У гостей дубль оформил Роберт Левандовски (11-я минута, 40-я), а также отличились Алехандро Бальде (20-я) и Жюль Кунде (53-я). У хозяев поля забивали Хавьер Пуадо (73-я) и Хоселу (90+2-я).

"Барселона" набрала 85 очков и стала недосягаемой для идущего на втором месте "Реала" (71). "Эспаньол" (31) находится на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы.

Каталонский клуб в 27-й раз стал победителем национального чемпионата. У "Реала" - 35 чемпионских титулов.

В следующем туре, 20 мая, "Барселона" дома примет "Реал Сосьедад", а на следующий день "Эспаньол" в гостях встретится с "Райо Вальекано".

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Метки:
Барселона Ла Лига

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