"Барселона" сотворила историю перед матчем с ПСЖ

Каталонская "Барселона" отметилась уникальным достижением в матче 7-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" - 2:1, передают Vesti.kz.

Ямаль вернулся на поле и помог "Барселоне" обойти "Реал" в Ла Лиге

Защитник "Барселоны" помог повторить бомбардирский рекорд

"Сосьедад" открыл счёт во встрече, однако французский защитник каталонцев Жюль Кунде точным ударом головой восстановил равновесие. Этот гол стал особенным — он, как сообщает OptaJose, позволил "сине-гранатовым" повторить клубный рекорд: команда забивает в 44 матчах подряд во всех турнирах.

Левандовски принёс победу "Барсе" и огорчил "Реал"

Во втором тайме 18-летний Ламин Ямаль, впервые вышедший на поле после травмы, ассистировал Роберту Левандовски. Польский форвард головой оформил победный мяч (2:1), благодаря которому "Барселона" вышла на первое место в чемпионате, обогнав мадридский "Реал".

81-летний рекорд удался "сине-гранатовым"

В последний раз каталонцы забивали в 44 играх подряд более 80 лет назад — с ноября 1942 по февраль 1944 года. Тогда на их счёту было 139 голов. Нынешняя команда под руководством немецкого специалиста Ханси Флика оформила 126 мячей в рамках текущей серии.

Следующий матч "Барселона" проведет в Лиге чемпионов УЕФА — в рамках второго тура общего этапа каталонцы встретятся с французским "Пари Сен-Жермен". Игра пройдёт в Испании в ночь с 1 на 2 октября.

Ранее стало известно, что экс-наставник "Барселоны" испанский специалист Хави Эрнандес может вернуться на тренерский мостик ради работы в английской премьер-лиге (АПЛ).

Добавим также, что норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом".

Самый дорогой игрок в мире заявил о возвращении в состав "Барселоны"