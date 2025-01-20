"Барселона" согласилась продать свою звезду за 27 миллиардов: известен покупатель

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" всерьез нацелен на приобретение полузащитника "Барселоны" Фрэнки де Йонга. По информации издания El Nacional, клуб готов выложить 50 миллионов евро (27 миллиардов тенге), чтобы убедить каталонцев отпустить игрока. Это предложение, как утверждается, уже вызвало интерес в стане "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

Когда нидерландец только присоединился к "Барселоне", его рассматривали как одного из ключевых игроков будущего. Однако с приходом Ханса-Дитера Флика его роль в команде значительно уменьшилась.

Немецкий тренер делает ставку на таких игроков, как Гави, Педри и Касадо, в результате чего Фрэнки оказался за пределами стартового состава. В нынешнем сезоне он сыграл всего восемь матчей в Ла Лиге и лишь однажды выходил на поле с первых минут.



"Барселона" сталкивается с необходимостью сократить расходы и пополнить бюджет.

Продажа Де Йонга видится идеальным решением: освобождение от его зарплаты и получение 50 миллионов евро (27 миллиардов тенге) могут стать важным шагом для клуба.

Директор по спорту Деку уже одобрил возможную сделку, которая позволит перераспределить ресурсы на другие позиции.



Для самого Де Йонга предложение "Аль-Иттихада" может стать шансом начать новую главу в карьере.

В Саудовской Аравии он получит возможность стать центральной фигурой в амбициозном проекте, а также подписать контракт с впечатляющими финансовыми условиями.

Ситуация развивается стремительно, и окончательное решение, вероятно, будет принято в ближайшее время. Если сделка состоится, это станет важным трансфером для обеих сторон: "Барселона" получит столь необходимый финансовый импульс, а Де Йонг - шанс снова засиять на футбольной арене.



Напомним, что в каталонском клубе опасаются, что он со временем может уйти в статусе свободного агента и оставить "сине-гранатовых" без какой-либо компенсации, тогда как в 2019 году за его переход из амстердамского "Аякса" было заплачено 86 миллионов евро.