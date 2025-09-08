"Барселона" сделала заявление о травме ключевого игрока

"Барселона" через пресс-службу подтвердила повреждение Френки де Йонга, полученное в матче отбора ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Польши, сообщают Vesti.kz.

По информации клуба, Ханс-Дитер Флик не собирается рисковать здоровьем одного из ключевых игроков перед важной встречей в Лиге чемпионов против "Ньюкасла". Поэтому в ближайшем туре Ла Лиги полузащитник останется вне заявки.

"Френки де Йонг получил лёгкое повреждение наружной запирательной мышцы правой ноги. Процесс восстановления определит, сможет ли он выйти на поле", - сказано в заявлении "сине-гранатовых".

В четвертом туре "Барса" сыграет с "Валенсией" - матч пройдёт в ночь с 14 на 15 сентября и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.