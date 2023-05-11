"Барселона" сделала предложение игроку за 60 миллионов евро

"Барселона" предложила своему футболисту Усману Дембеле продлить контракт до 30 июня 2027 года. Нынешнее соглашение с французом рассчитано до 2024 года, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, стороны ведут переговоры о пролонгации контракта. Перспективы хорошие, так как форвард хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Отмечается, что "сине-гранатовые" сделают все, чтобы сохранить Дембеле в составе, тем более у него сложились хорошие отношения с главным тренером Хави Эрнандесом.

25-летний Дембеле находится в "Барселоне" с 2017 года. В его карьере также были французский "Ренн" и дортмундская "Боруссия".

В текущем чемпионате Испании он провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 60 миллионов евро.