"Барселона" решила судьбу своего капитана

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 14:00
©twitter.com/FabrizioRomano

Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс покинет испанский клуб в качестве свободного агента, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, решение уже принято, о чем будет официально объявлено в ближайшее время.

Если все пойдет по плану, Бускетсу предстоит новый вызов после 18 лет в каталонской команде.

34-летний Бускетс - воспитанник футбольной академии "Барселоны", вместе с "сине-гранатовыми" выиграл множество трофеев.

В текущем чемпионате Испании он провел 27 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бускетс может продолжить карьеру в США или Саудовской Аравии.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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