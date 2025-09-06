"Барселона" решила пригласить победителя Лиги чемпионов: подробности

Экс-полузащитник "Барселоны" Тьяго Алькантара возвращается на "Камп Ноу", но уже не в роли игрока, а в тренерском штабе Ханса-Дитера Флика, сообщают Vesti.kz.

По данным инсайдеров Фабрицио Романо и Адриа Альбетса, стороны достигли полной договорённости, и 34-летний специалист может приступить к работе уже на следующей неделе.

Для Алькантары это будет не первый опыт в штабе "сине-гранатовых". Летом 2024-го он уже помогал Флику, правда, всего месяц, в статусе временного ассистента.

Напомним, за "Барселону" в качестве футболиста Тьяго провёл 100 официальных встреч, отметился 11 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

Бывший испанский футболист помимо "Барселоны" выступал за "Баварию" и "Ливерпуль". В составе "Барсы" и "Баварии" он выигрывал Лигу чемпионов.