"Барселона" - "Реал Мадрид": где смотреть эль-класико в Казахстане

Сегодня, 28 октября, в 11-м туре чемпионата Испании состоится долгожданное противостояние "Барселоны" и "Реала". Корреспондент Vesti.kz - о том, где его можно посмотреть жителям Казахстана.

Игра между сине-гранатовыми и сливочными начнется в 20:15 по времени Астаны. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал Setanta Sports 2.

Отметим, что после десяти туров "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице с 25 баллами, а "Барселона" с 24 очками замыкает топ-3.

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