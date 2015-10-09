"Барселона" разочаровалась в 18-летнем таланте за миллиард и продала его в другой клуб

Атакующий полузащитник "Барселоны" Ноа Дарвих продолжит карьеру в чемпионате Германии, передают Vesti.kz.

18-летний игрок перешел в "Штутгарт". Футболист подписал с командой контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Сумма трансфера полузащитника составила 1 миллион евро.

При этом "Барселона"сохранила за собой процент от будущей перепродажи Дарвиха, а также обеспечила себе право первоочередного выкупа.

Отметим, что "сине-грантовые" приобрели юного футболиста в августе 2023 года из "Фрайбурга" за 2,5 миллиона евро. В то время Дарвих считался перспективным игроком, поэтому каталонцы прописали в его контракте клаусулу в размере один миллиард евро.

Однако Дарвих не сумел спрогрессировать и пробиться в первую команду "Барселоны". В результате тренерский штаб каталонцев разочаровался и решил избавиться от футболиста.

Всего Ноа провел 50 матчей за юношеские команды "Барселоны", в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами. Этим летом хавбек выступал на чемпионате Европы (U19) в составе сборной Германии.