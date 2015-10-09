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Сборная Казахстана по футболу сыграет с Англией: известны дата и место

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Сборная Казахстана по футболу сыграет с Англией: известны дата и место ©instagram.com/england/

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) проведет матч с командой Англии, передают Vesti.kz.

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Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) проведет матч с командой Англии, передают Vesti.kz.

Игра состоится 8 сентября в Казахстане. По информации телеграм-канала "Серый CARDINAL", встреча пройдет на стадионе имени Кобланды батыра в Актобе. Последний является домашней ареной ФК "Актобе" и вмещает в себе до 13 тысяч зрителей.

Отметим, что на уровне молодежных сборных Казахстан и Англия встречались дважды. Оба матча состоились в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 и завершились со счетом 1:0 и 3:0 в пользу англичан.

Добавим, что молодежная сборная Англии (U-21) является действующим победителем Евро. В финале турнира, прошедшего 28 июля в Братиславе (Словакия), англичане обыграли немцев (3:2) и успешно защитили титул.

Что касается сборной Казахстана (U-21), то она играет в отборочном турнире на молодежный Евро-2027. Казахстанские футболисты попали в группу D со сверстниками из Англии, Ирландии, Словакии, Молдовы и Андорры.

5 июня в первом отборочном матче сборная Казахстана одержала минимальную победу над Андоррой со счетом 1:0.


 

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