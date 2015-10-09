Друг Ямаля принял неожиданное решение ради перехода в "Барселону"

Крайний нападающий "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс близок к переходу в каталонскую "Барселону", сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es, 22-летний игрок сократил свой отпуск, чтобы поскорее завершить трансфер.

Выплата отступных и завершение переговоров намечены на пятницу, 4 июня. Отмечается, что каталонцам удалось убедить Уильямса и его агента в том, что клуб не испытает никаких проблем с регистрацией испанца.

Ранее стало известно, что "Барселона" и Уильямс достигли устной договоренности по контракту на шесть лет и условиям зарплаты.

Рыночная стоимость 22-летнего испанца оценивается в 70 миллионов евро. Срок действующего контракта между Ульямсом и басками истекает в конце июня 2027 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги Уильямс провел 29 поединков. Вингер, который дружит с нападающим "Барселоны" Ламином Ямалем, отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.