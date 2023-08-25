"Барселона" продлила контракт с тер Штегеном и установила на вратаря новый ценник

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 18:23
©ФК "Барселона"

Вратарь сборной Германии по футболу Марк-Андре тер Штеген продлил контракт с "Барселоной", передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, новое соглашение рассчитно до 30 июня 2028 года. В нем также прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

31-летний тер Штеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года, до этого он играл за менхенгладбахскую "Боруссию". Тогда сумма отступных составляла в размере 80 миллионов евро.

В составе "сине-гранатовых тер Штеген по пять раз становился чемпионом Ла Лиги и обладателем Кубка Испании, трижды выигрывал Суперкубок Испании, один раз - Суперкубок УЕФА, был победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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