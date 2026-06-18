"Барселона" приняла решение по продаже вингера после ЧМ: есть сумма и покупатель

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья Диас может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

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По информации RadioCAT, будущее бразильского вингера во многом зависит от его решения после чемпионата мира-2026. В клубе готовы расстаться с игроком, если сам футболист выразит желание покинуть команду.

Отмечается, что саудовский "Аль-Хиляль" готовит предложение по трансферу Рафиньи в размере около 80 миллионов евро.

Позиция "Барселоны"

Каталонский клуб, в свою очередь, не будет препятствовать уходу игрока в случае его личного желания сменить обстановку. Таким образом, окончательное решение по трансферу фактически остаётся за самим футболистом.

Контракт и статистика

Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" в 2022 году за 58 миллионов евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 бразилец провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.

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