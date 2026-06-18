Испания
Вчера 22:35

"Барселона" приняла решение по продаже вингера после ЧМ: есть сумма и покупатель

Рафинья Диас. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья Диас может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

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По информации RadioCAT, будущее бразильского вингера во многом зависит от его решения после чемпионата мира-2026. В клубе готовы расстаться с игроком, если сам футболист выразит желание покинуть команду.

Отмечается, что саудовский "Аль-Хиляль" готовит предложение по трансферу Рафиньи в размере около 80 миллионов евро.

Позиция "Барселоны"

Каталонский клуб, в свою очередь, не будет препятствовать уходу игрока в случае его личного желания сменить обстановку. Таким образом, окончательное решение по трансферу фактически остаётся за самим футболистом.

Контракт и статистика

Рафинья перешёл в "Барселону" из "Лидса" в 2022 году за 58 миллионов евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 бразилец провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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