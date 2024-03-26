"Барселона" приготовила ответку "Реалу" на трансфер Мбаппе

Каталонская "Барселона" решила подписать нападающего топ-уровня, чтобы не отставать от своих главных конкурентов - мадридского "Реала", который близок к трансферу Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, руководство "Барселоны" в лице ее президента Жоана Лапорты мечтает о подписании нападающего английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. "Сине-гранатовые" рассчитывают приобрести 23-летнего норвежца летом 2025 года.

Лапорта хочет, чтобы покупка Холанда стала ответом "Барселоны" на трансфер Мбаппе в "Реал". Отмечается, что у президента каталонского клуба хорошие отношения с агентом норвежца Рафаэлой Пиментой.

Кроме того, в "Барселоне" прекрасно осведомлены о ситуации вокруг Холанда. Его агент Рафаэла Пимента и ее партнер Максвелл, ранее игравший за каталонцев, в феврале встречались со спортивным директором клуба Деку, чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Одним из факторов, который может повлиять на решение Холанда, может стать неопределенность вокруг Пепа Гвардиолы, контракт которого с "Сити" рассчитан до лета 2025-го. Кроме того, "Барселона" учитывает и продолжающееся расследование вокруг предполагаемых финансовых нарушений со стороны "горожан".

Отмечается, что при необходимости выбирать между "Барселоной" и "Реалом" Холанд учтет тот факт, что в каталонском клубе ему не придется делить внимание медиа с Мбаппе. А переход в "Барсу" дал бы возможность создать противостояние, как было у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.