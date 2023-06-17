"Барселона" предложила новый контракт форварду сборной Франции

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 22:27
©twitter.com/FabrizioRomano

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле подтвердил переговоры о новом контракте с "Барселоной", сообщают Vesti.kz.

"Барселона" хочет продлить мой контракт до июня 2027 года, мой агент ведет с ними переговоры. Я счастлив в Испании и хочу продолжать здесь играть", - приводит слова Дембеле инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение француза с каталонцами истекает 30 июня 2024 года. 

Дембеле защищает цвета "сине-гранатовых" с 2017 года. "Барселона" покупала его у дортмундской "Боруссии" за 135 миллионов евро. В минувшем сезоне Ла Лиги 26-летний игрок провел 25 матчей, забил 5 гол и отдал 7 результативных передач.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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