"Барселона" подпишет 18-летнего вундеркинда из Бразилии за 45 миллионов евро

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 10:00
©instagram.com/vitor_roque9

18-летний бразильский нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке продолжит карьеру в "Барселоне". Каталонский клуб встретится с представителями игрока в ближайшее время, чтобы согласовать последние детали сделки, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, достигнута устная договоренность о трансфере на 35 миллионов евро, при этом цена при определенных условиях может вырасти еще на 10 миллионов евро. Хотя Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 18 миллионов евро.

На встрече будут обсуждаться условия оплаты, налоги и другие детали контракта, который будет подписан на пять лет.

Витор Роке с десятилетнего возраста тренировался в составе футбольной академии клуба "Америка Минейро". В марте 2019-го присоединился к академии клуба "Крузейро", откуда в 2022-м перешел в "Атлетико Паранаэнсе".

В ноябре 2022-го он дебютировал за сборную Бразилии до 20 лет в матче против сверстников из Чили. А 25 марта 2023-го дебютировал за главную сборную в товарищеской игре с Марокко.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барселона Ла Лига Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:44
Испания
"Барселона" выставила своего воспитанника на трансфер
Сегодня , 10:00
Испания
"Барселона" подпишет 18-летнего вундеркинда из Бразилии за 45 миллионов евро
Сегодня , 07:44
Испания
Левандовски сравнил тренерские качества Хави и Гвардиолы
Сегодня , 07:24
Испания
"Барселона" подписала капитана "Манчестер Сити"
Вчера , 20:59
Испания
"Реал" определился с трансферами этим летом
Вчера , 19:17
Испания
"Реал" решил судьбу Тони Крооса
Вчера , 09:51
Испания
Неймар настаивает на возвращении в "Барселону"
19 июня, 23:31
Испания
Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
19 июня, 21:56
Испания
"Барселона"? Капитан "Манчестер Сити" определился с новым клубом
19 июня, 18:51
Испания
400 миллионов евро. "Барселона" установила цену за 18-летнего новичка
© 2008 - 2023 ТОО «EML»