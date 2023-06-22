"Барселона" подпишет 18-летнего вундеркинда из Бразилии за 45 миллионов евро

18-летний бразильский нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке продолжит карьеру в "Барселоне". Каталонский клуб встретится с представителями игрока в ближайшее время, чтобы согласовать последние детали сделки, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, достигнута устная договоренность о трансфере на 35 миллионов евро, при этом цена при определенных условиях может вырасти еще на 10 миллионов евро. Хотя Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 18 миллионов евро.

На встрече будут обсуждаться условия оплаты, налоги и другие детали контракта, который будет подписан на пять лет.

Витор Роке с десятилетнего возраста тренировался в составе футбольной академии клуба "Америка Минейро". В марте 2019-го присоединился к академии клуба "Крузейро", откуда в 2022-м перешел в "Атлетико Паранаэнсе".

В ноябре 2022-го он дебютировал за сборную Бразилии до 20 лет в матче против сверстников из Чили. А 25 марта 2023-го дебютировал за главную сборную в товарищеской игре с Марокко.