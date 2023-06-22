"Барселона" подписала капитана "Манчестер Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган определился относительно своего будущего. Он решил продолжить карьеру в "Барселоне", сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, со стороны испанского клуба получено окончательное разрешение на регистрацию его в качестве нового игрока, зеленый свет также получен от Гюндогана. Сделка завершена, подписание состоялось несколько минут назад.

Гюндоган заключил двухлетний контракт до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

32-летний полузащитник выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года. В минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 31 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. В его карьере также были дортмундская "Боруссия" и "Нюрнберг".