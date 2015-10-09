"Барселона" подготовилась к уходу Флика и нашла нового тренера

Каталонская "Барселона" рассматривает испанского специалиста Сеска Фабрегаса как потенциальную замену главному тренеру, немцу Хансу-Дитеру Флику в долгосрочной перспективе, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.

Долгосрочное планирование тренерской позиции

Руководство "сине-гранатовых" продолжает стратегически планировать работу на тренерском уровне. На случай завершения сотрудничества с Ханси Фликом в клубе уже определили потенциального кандидата на пост главного тренера — Сеска Фабрегаса, который сейчас руководит итальянским "Комо".

В краткосрочной перспективе Флик продолжает пользоваться доверием руководства, а его контракт до 2027 года остаётся в силе. Тем не менее, в клубе заранее прорабатывают будущие сценарии, чтобы исключить необходимость принимать кадровые решения в экстренном порядке.

Почему именно Фабрегас

Сеск Фабрегас привлёк внимание "Барселоны" успешной работой в Италии. В сезоне-2023/24 он вывел "Комо" в Серию A, а в последующих чемпионатах команда стабильно демонстрирует результаты в верхней части турнирной таблицы. Прогресс клуба напрямую связывают с методикой и руководством испанского специалиста.

К тому же, Фабрегас, как бывший футболист "Барселоны", хорошо знаком с философией клуба и требованиями к главному тренеру первой команды. Этот фактор, совместно с успехами в "Комо", делает испанца одной из приоритетных кандидатур на будущее руководство каталонским клубом.

