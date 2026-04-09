"Барселона" определилась с приоритетным нападающим за 100 миллионов

Каталонская "Барселона" определила приоритетную цель для усиления атаки в летнее трансферное окно. Им стал форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен, права на которого сейчас принадлежат "Галатасараю", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, руководство "сине-гранатовых" и лично спортивный директор Деку видят в Осимхене идеального лидера для нового проекта. Клуб остро нуждается в мощном и результативном нападающем, способном гарантировать стабильный приток голов в Ла Лиге и еврокубках. Физические данные, агрессивный стиль игры и умение работать без мяча делают нигерийца кандидатом номер один.

Главные препятствия для сделки

• Цена вопроса: "Галатасарай" не намерен вступать в переговоры по суммам ниже 100 миллионов евро.

• Финансовый фэйр-плей: тяжелое экономическое положение "Барселоны" не позволяет осуществить трансфер такого масштаба без предварительных продаж.

• Необходимость чистки состава: для высвобождения зарплатной ведомости и получения ликвидности клубу придётся расстаться с несколькими ключевыми активами.

Несмотря на наличие альтернативных вариантов, именно Осимхен остаётся "мечтой" каталонцев. В клубе понимают: либо они инвестируют все средства в форварда мирового уровня, либо распределяют бюджет между несколькими менее статусными позициями. Предстоящее лето обещает превратить этот трансфер в одну из главных саг межсезонья.

В нынешнем сезоне Осимхен сыграл 29 матчей, забив 19 голов и отдав семь результативных передач. В карьере нигерийца также были "Наполи", "Лилль", "Шарлеруа", "Вольфсбург" и "Алтимит Страйкерс".



