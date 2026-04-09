Испания
9 апреля 20:00

"Барселона" определилась с приоритетным нападающим за 100 миллионов

Деку. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" определила приоритетную цель для усиления атаки в летнее трансферное окно. Им стал форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен, права на которого сейчас принадлежат "Галатасараю", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, руководство "сине-гранатовых" и лично спортивный директор Деку видят в Осимхене идеального лидера для нового проекта. Клуб остро нуждается в мощном и результативном нападающем, способном гарантировать стабильный приток голов в Ла Лиге и еврокубках. Физические данные, агрессивный стиль игры и умение работать без мяча делают нигерийца кандидатом номер один.

Главные препятствия для сделки

• Цена вопроса: "Галатасарай" не намерен вступать в переговоры по суммам ниже 100 миллионов евро.
• Финансовый фэйр-плей: тяжелое экономическое положение "Барселоны" не позволяет осуществить трансфер такого масштаба без предварительных продаж.
• Необходимость чистки состава: для высвобождения зарплатной ведомости и получения ликвидности клубу придётся расстаться с несколькими ключевыми активами.

Несмотря на наличие альтернативных вариантов, именно Осимхен остаётся "мечтой" каталонцев. В клубе понимают: либо они инвестируют все средства в форварда мирового уровня, либо распределяют бюджет между несколькими менее статусными позициями. Предстоящее лето обещает превратить этот трансфер в одну из главных саг межсезонья.

В нынешнем сезоне Осимхен сыграл 29 матчей, забив 19 голов и отдав семь результативных передач. В карьере нигерийца также были "Наполи", "Лилль", "Шарлеруа", "Вольфсбург" и "Алтимит Страйкерс".


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

