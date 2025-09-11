Испания
"Барселона" официально получила усиление: подробности

Тьяго Алькантара официально приступил к работе в составе тренерского штаба первой команды "Барселоны" под руководством Ханси Флика, передают Vesti.kz.

Бывший игрок клуба теперь будет помогать с тактикой, подготовкой тренировочных занятий и другими аспектами работы команды, привнося свой опыт и видение игры.

По информации пресс-службы каталонцев, в первый день работы Тьяго занимался на поле вместе с основным составом. Среди игроков, которые присоединились к тренировкам, были Маркус Рэшфорд, Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо и Руни Бардагжи. Бразилец и уругваец провели индивидуальные восстановительные занятия перед объединением с основной группой.

Напомним, Алькантара уже работал в тренерском штабе "сине-гранатовых" в прошлом году – с июля по август.

34-летний Алькантара является воспитанником "Барселоны", за которую играл с 2008 по 2013 год, после чего в его карьере были "Бавария" и "Ливерпуль".

