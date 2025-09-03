Испания
"Барселона" объявила о потере ключевого игрока за 60 миллионов

"Барселона" объявила о травме ещё одного из ключевых футболистов в составе, передают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, испанский левый защитник Алехандро Бальде получил лёгкую травму левого подколенного сухожилия во время сегодняшней (3 сентября) тренировки. Его готовность к игре будет зависеть от того, как будет проходить этап восстановления.

Ранее стало известно, что повреждение также получил хавбек Пабло Гави. Его возвращение может затянуться надолго - у полузащитника подозрение рецидива разрыва крестообразных связок.

В стартовавшем сезоне Бальде успел провести три матча в Ла Лиге. На данный момент он оценивается в 60 миллионов евро.

