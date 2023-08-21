"Барселона" объявила о трансфере на выход

Испанская "Барселона" объявила о том, что ПСВ арендовал защитника сборной США Сержиньо Деста. Последний будет выступать за клуб из Эйндховена до 30 июня 2024 года, сообщают Vesti.kz.

У нидерландского клуба будет право на выкуп трансфера игрока, при этом каталонская команда оставляет за собой право на процент от любой будущей продажи футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Деста в 10 миллионов евро. "Барселона" покупала его за 21 миллион евро в 2020 году у амстердамского "Аякса". Однако он так и не стал основным защитником каталонского клуба, в предыдущем сезоне Сержиньо был арендован "Миланом".

Всего за "Барселону" он провел 51 матч в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.