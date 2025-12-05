Испания
"Барселона" объявила о контракте с чемпионом АПЛ из "Ман Сити"

"Барселона" объявила о продлении контракта с защитником Эриком Гарсией, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба.

24-летний футболист заключил договор с "сине-гранатовыми" до 30 июня 2031 года.

Гарсия — воспитанник "Барселоны". За основную команду он провёл 135 матчей и забил 7 мячей.

В составе "сине‑гранатовых" защитник завоевал два титула чемпиона Испании, два Суперкубка Испании и
один Кубок Испании. Кроме того, на счету Гарсии 19 матчей за сборную Испании.

В текущем сезоне Гарсия провёл за "Барселону" 20 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Добавим, что карьеру испанец начинал в системе "Манчестер Сити", с которым выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ), Суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги.

В 2021 году Гарсия вернулся в "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.


