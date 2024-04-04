"Барселона" обратилась в полицию из-за тиктокеров: подробности

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 15:15
©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" обратилась к полиции после конфликта своего футболиста Иньиго Мартинеса с тиктокером, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Напомним, защитник "Барселоны" после воскресной тренировки вступил в перепалку с одним из молодых людей, находившихся у входа на базу.

После инцидента каталонский клуб провел ряд консультаций с представителями полиции. Отмечается, что присутствие возле клубной базы тиктокеров, провоцирующих футболистов на конфликты, считается "хронической проблемой" и ставит под угрозу безопасность игроков.

По информации источника, во время тренировки "Барселоны" в среду возле клубной базы посменно дежурили две бригады полицейских – их машины располагались у выезда с парковки, что позволило обеспечить обзор на дорогу к тренировочной базе.

Планируется, что после окончания тренировок полицейские будут дежурить возле въезда на базу, чтобы обеспечить игрокам защиту.

Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

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