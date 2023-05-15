"Барселона" неудачно отметила чемпионство: игроки подверглись нападению фанатами и спаслись бегством

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:01
©ФК "Барселона"

Курьезный инцидент случился по окончании матча 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Барселона" обыграла на выезде "Эспаньол" (4:2), сообщают Vesti.kz. Эта победа принесла каталонцам чемпионский титул.

После финального свистка игроки "Барселоны" собрались в центральном круге и стали праздновать завоевание чемпионства. Но каталонцы подзабыли, что делают это на стадионе "Эспаньола" - соперника по дерби.

В итоге фанаты хозяев выбежали и атаковали "сине-гранатовых". Футболистам "Барселоны" пришлось стремительно ретироваться в подтрибунные помещения.

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал инцидент с болельщиками "Эспаньола", которые атаковали игроков после матча.

"Праздновать это нормально, но я понимаю, что мы не дома, и нельзя проявлять неуважение. Я знаю, что это трудно контролировать, но я сказал им, что лучше всего было уйти. Мне сказали, что произошла небольшая неприятность. Я не видел фанатов вблизи. Я уже был внутри. Я бы не стал придавать этому большого значения. Мы много праздновали в раздевалке. Я очень рациональный, но трудно не праздновать что-то подобное. Мы не праздновали, потому что это было поле "Эспаньола", - приводит слова Хави Marca.

Впрочем, этот инцидент никак не повлиял на настрой "Барселоны". Игроки продолжили отмечать чемпионство в раздевалке.



"Барселона" стала чемпионом Испании впервые за четыре года. Для "сине-гранатовых" завоеванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у "Реала" - 35.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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