"Барселона" может не подписать вингера из-за вмешательства "Реала"

22-летний вингер "Осасуны" Виктор Муньос стал одним из главных открытий текущего сезона в Испании. Его яркая игра привлекла внимание "Барселоны", однако осуществить этот трансфер каталонцам будет крайне сложно из-за юридических связей игрока с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главное о ситуации:

• Прорыв года: перейдя прошлым летом из системы "Реала" в "Осасуну", Муньос раскрыл свой потенциал, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач. Он уже успел дважды сыграть за национальную сборную Испании.

• Интерес каталонцев: "Барселона" рассматривает техничного испанца в качестве приоритетного усиления на левый фланг атаки. К тому же в детстве Виктор провёл несколько лет в академии "Ла Масия".

• Вето Мадрида: "сливочные" полностью контролируют будущее игрока. При продаже в "Осасуну" они сохранили 50% экономических прав, право преимущественного выкупа и опцию обратного выкупа всего за 8–10 миллионов евро.

По данным СМИ, "Реал" категорически против усиления прямого конкурента и заблокирует любой переход в "Барселону".

Помимо "сине-гранатовых", за ситуацией вокруг испанского таланта уже следят клубы из АПЛ и Серии А.



