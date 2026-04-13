Испания
Вчера 09:15

"Барселона" может не подписать вингера из-за вмешательства "Реала"

22-летний вингер "Осасуны" Виктор Муньос стал одним из главных открытий текущего сезона в Испании. Его яркая игра привлекла внимание "Барселоны", однако осуществить этот трансфер каталонцам будет крайне сложно из-за юридических связей игрока с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главное о ситуации:

• Прорыв года: перейдя прошлым летом из системы "Реала" в "Осасуну", Муньос раскрыл свой потенциал, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач. Он уже успел дважды сыграть за национальную сборную Испании.

• Интерес каталонцев: "Барселона" рассматривает техничного испанца в качестве приоритетного усиления на левый фланг атаки. К тому же в детстве Виктор провёл несколько лет в академии "Ла Масия".

• Вето Мадрида: "сливочные" полностью контролируют будущее игрока. При продаже в "Осасуну" они сохранили 50% экономических прав, право преимущественного выкупа и опцию обратного выкупа всего за 8–10 миллионов евро.

По данным СМИ, "Реал" категорически против усиления прямого конкурента и заблокирует любой переход в "Барселону".

Помимо "сине-гранатовых", за ситуацией вокруг испанского таланта уже следят клубы из АПЛ и Серии А.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
20 Леванте 30 6 8 16 34-50 26

