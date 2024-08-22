"Барселона" нацелилась на олимпийского чемпиона

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 12:45
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Каталонская "Барселона" может усилить свои ряды, подписав олимпийского чемпиона, передают Vesti.kz со ссылкой Goal.com.

Речь идет о Марке Пубиле, правом защитнике клуба "Альмерия" и олимпийской сборной Испании. Интерес "Барселоны" к 21-летнему игроку остается актуальным, несмотря на финансовые трудности.

Пубиль был близок к переходу в итальянскую "Аталанту" за 20 миллионов евро, однако после триумфального выступления на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), где Испания завоевала золото, сделка была приостановлена. Защитник так и не прошел медосмотр в итальянском клубе и переговоры между командами остановились.


В прошлом сезоне Пубиль провел 30 матчей за "Альмерию" и сборную, отметившись двумя голами и тремя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в четыре миллиона евро. Срок соглашения с клубом действует до июля 2029-го.

Сейчас "Барселона" рассматривает его в качестве альтернативного варианта для укрепления позиции правого защитника.


Метки:
Барселона Испания Олимпиада-2024 Футбол Ла Лига

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